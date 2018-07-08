الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط إسرائيلي جديد

واس - الوئام:

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطئ البحر الميت.

وقالت في بيان صحفي لها اليوم، إن وسائل اعلام عبرية تناقلت أنباء بشأن مخطط استيطاني تهويدي يهدف الى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة استعمارية رصد الاحتلال لها مبلغ كبير.

وأدانت الخارجية، المخطط الاستعماري التوسعي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة البحر الميت والأغوار، وعدته انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها، وخرقاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتداداً للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة.

وأكدت أن الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال وسياساته ومخططاته الاستيطانية، يشجع سلطات الاحتلال على الإسراع والتمادي في تنفيذ برامجها الهادفة الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ما يؤدي الى إجهاض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذه، وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير تطورات وتفاصيل هذا الملف مع الجهات الدولية المختصة.