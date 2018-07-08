قرارات إدارية جديدة بصحة عسير

أصدر الدكتور محمد بن علي الهبدان، مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير، عددا من القرارات الإدارية التي تقضي بالتكليف لعدد من القيادات بصحة المنطقة بهدف استثمار قدراتهم في مسيرة تطوير العمل الصحي.

وأوضح عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير، أن القرارات جاءت على النحو التالي:

تكليف الصيدلي صالح علي صالح آل يحيى مساعداً للمدير العام للخدمات الطبية المساعدة، وتكليف الدكتور سعيد حسن محمد القحطاني مديراً لإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة، وتكليف الدكتور علي محمد مفرح المحاضي نائباً لمدير إدارة البرامج الصحية المزمنة، وتكليف الدكتور نايف محمد علي عسيري نائباً لمدير إدارة مكافحة عدوى المنشئات الصحية.

كما شملت القرار تكليف محمد مشبب سعيد ال ربيع مديراً لفريق الاتصال 937، وتكليف خالد يحيى أحمد النجيمي مديراً لإدارة مراقبة المخزون، وتكليف يحيى محمد آل سعد نائباً لمدير إدارة مراقبة المخزون، وتكليف فيصل مهدي محمد آل مهدي مساعداً لمدير إدارة الموارد الذاتية,