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مع مراعاة المخطط الشامل

الأمير خالد الفيصل يوافق على تخصيص أرضٍ لنادي الفروسية في الطائف الجديد

الأمير خالد الفيصل يوافق على تخصيص أرضٍ لنادي الفروسية في الطائف الجديد
weam.co/530888
الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

وافق الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، على تخصيص قطعة أرضٍ في الطائف الجديد، لإقامة نادٍ للفروسية، على أن تتم مراعاة المخطط الشامل للطائف الجديد ليتكامل النادي مع المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها حاليا.

جاء ذلك خلال استقباله الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية والمستشار بالديوان الملكي، يرافقه أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل، اليوم (الأحد).

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن المشروع الذي سينفذ بأحدث الطرق والتصاميم الهندسية، كما اطلع على خطط نادي الفروسية المزمع تنفيذها في المنطقة، الهادفة لتطوير وتحسين هذه الرياضة.

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