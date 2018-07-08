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يفتح المجال لفائدة أكبر

“الطاقة” تُنهي إعداد نظام الاستثمار التعديني المعدل في المملكة

“الطاقة” تُنهي إعداد نظام الاستثمار التعديني المعدل في المملكة
weam.co/530897
الرياض - الوئام:

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم عن الانتهاء من إعداد مشروع نظام الاستثمار التعديني المعدل الذي يفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع الحيوي في المملكة.
وأتاحت الوزارة لجميع المهتمين الاطلاع على النظام المعدل وإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع اعتباراً من اليوم ولمدة شهر من خلال الموقع الالكتروني www.dmmr.gov.sa، مبينة أن المجال لايزال مفتوحًا أمام المستثمرين ورواد الأعمال لاستثمار الفرص الجيدة التي تتيحها رؤية المملكة 2030 في قطاع التعدين.
وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، على أهمية الثروة المعدنية كإحدى أهم نشاطات تحقيق رؤية المملكة 2030، بما فيها من فرص مستقبلية واعدة تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ فضلًا عن دعم الأهداف المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الخام المحلية الأساسية التي تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم.
وقال معاليه : إن قيمة المخزون الجيولوجي من المعادن في المملكة تتجاوز 4.9 تريليون ريال، وهو أحد الموارد التي تزخر بها المملكة في مختلف المواد الأولية، كالفوسفات والحديد الخام والبوكسايت والذهب والزنك والنحاس والمعادن الصناعية.

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