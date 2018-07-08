وفد من 100 إعلامي يزور سوق عكاظ ويشيد بالأنشطة المتميزة

الوئام-الطائف-هاني الثبيتي

قام وفد تجاوز مائة إعلامي وإعلامية بزيارة لسوق عكاظ بمحافظة الطائف، واطلع الوفد الإعلامي على العديد من الفعاليات والمناشط الثقافية والسياحية، ومنها جادة سوق عكاظ وما تحتوية من مهارات وفنون للفرسان عكاظ التي أثارت اعجاب الحضور

والتي تحاكي اصالة الخيول العربية الاصيلة كما حضر الوفد الاعلامي مسابقة سوق عكاظ لجمال الخيول العربية الأصيلة بحضور معالي محافظ الطائف سعد الميموني. و توج محافظ الطائف بحضور وكيل وزارة البيئة والمياة والزراعة والثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الدكتور عبدالغني بن يوسف الفضل ، الفائزين في بطولة الأمهار عمر السنة في اليوم الختامي لبطولة سوق عكاظ لجمال الخيل العربية الأصيلة والتي نظمها وأشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمقر مهرجان سوق عكاظ .

بعدها تجول الوفد الإعلامي في الأسواق الشعبيه و الحرف اليدويه كما أطلع الوفد الاعلامي على مدرسة فارس عكاظ لتعليم الفروسيه و شاهد الحضور جانب من العروض في سوق عكاظ التمثلية لشعراء المعلقات.

ونوه الوفد الزائر بالفعاليات والمناشط الثقافية والسياحية في سوق عكاظ التاريخي التي تعكس مدى الإهتمام الحكومي بالجوانب الثقافية و السياحية في ظل الدعم والاهتمام من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهم الله- لكل ما من شأنه تعزيز النهضة التنموية، والاهتمام والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

مشيدين بدور إدارة سوق عكاظ والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومركز الجعيد للفروسية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتقديم التكريم للوفد