المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي

الوئام-واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي في ولاية جندوبة التونسية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الجبانة، ووقوفها إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.