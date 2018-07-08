قتلى وجرحى في حادث قطار بتركيا

الوئام-متابعات

أكدت وزارة الصحة التركية مقتل 10 أشخاص وإصابة 70 آخرين في حادث خروج قطار عن مساره في شمال غرب البلاد

قالت وكالة أنباء ديميرورين إن قطاراً خرج عن القضبان في شمال غرب تركيا الأحد، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن خمس عربات خرجت عن القضبان في منطقة قريبة من الحدود مع اليونان.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون أشخاصاً من فرق الطوارئ وهم في طريقهم إلى موقع الحادث.

وعزت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الخاصة الحادث إلى انهيار أحد الجسور.

وكان القطار متجها إلى اسطنبول وعلى متنه أكثر من 300 راكب. وقال مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان إن الرئيس تلقى معلومات عن الحادث من وزيري النقل والداخلية وإنه عبر عن حزنه لسقوط ضحايا.