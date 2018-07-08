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في إحدى عظاته

بابا الفاتيكان يعلق على خروج البرازيل من المونديال

بابا الفاتيكان يعلق على خروج البرازيل من المونديال
weam.co/530918
الوئام-متابعات
خلال عظته يوم الأحد، رأى البابا فرنسيس، أشخاصا يرفعون علم البرازيل في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، فبادر بمواساتهم لخروج منتخب بلادهم من مسابقة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

وقال: “أرى أعلاما برازيلية.. كونوا أقوياء، ستكون هناك فرصة أخرى”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار البابا، وهو أرجنتيني، إلى إنه يتابع مباريات كرة القدم باستمرار.

وكانت البرازيل قد فازت بكأس العالم لكرة القدم 5 مرات، في أكبر عدد من مرات الفوز، مقارنة بأي دولة أخرى.

لكن في كأس العالم المقام حاليا في روسيا، خسرت البرازيل أمام بلجيكا (2-1) في دور الثمانية.

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