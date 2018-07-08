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من ثلاثة إرهابيين

المتحدث الأمني : استشهاد رجل أمن ومقيم إثر تعرض نقطة أمنية لإطلاق نار في بريدة

المتحدث الأمني : استشهاد رجل أمن ومقيم إثر تعرض نقطة أمنية لإطلاق نار في بريدة
weam.co/530920
الوئام-واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر يوم الأحد الموافق 24 / 10 / 1439هـ تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة من نوع ” هونداي النترا ” موديل 2018، وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول / سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية.
وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد ‏في ذلك إن شاء الله. والله الهادي الى سواء السبيل.

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