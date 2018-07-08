وزير التعليم يوافق على صرف أكثر من 6 ملايين ريال لترميم وتأهيل 5 مدارس بجازان

الوئام-واس

صدرت موافقة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على صرف مبلغ 6,400,000 ريال لترميم وتأهيل واستكمال نواقص خمس مدارس في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي في محافظتي صامطة وأحد المسارحة بمنطقة جازان.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، أن هذه المبالغ سوف تسهم في إعادة تشغيل تلك المدارس بعد توقفها لسنوات مضت نتيجة نواقص فيها، مبيناً أن المدارس المستفيدة تشمل مدرستين في إسكان الملك عبد الله بن عبدالعزيز التنموي بالخارش في محافظة صامطة ، إضافة إلى ثلاثة مدارس في إسكان الحصمة في محافظة أحد المسارحة ، موضحا أن الطاقة الاستيعابية لتلك المدارس تبلغ 3700 طالب، مقدمًا شكره لمعالي وزير التعليم .