عاجل .. قرقاش : الإمارات تعرضت لحملة تشويه فيما يخص اليمن .. و هذه مصادرها

الوئام-متابعات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أن الإمارات تعرضت لحملة تشويه فيما يخص الملف اليمني ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية التي تقوده المملكة.

وقال قرقاش على حسابه الرسمي بموقع التواصل”تويتر” : “لكل حرب وأزمة كذبتها الكبرى وفِي اليمن تعرضت الإمارات لحملة تشويه ظالمة لأنها تحملت مسؤولياتها تجاه أمن المنطقة بشجاعة وشهامة، التلفيق حول دورنا في سقطرة والسجون السريّة من الأخبار الكاذبة التي بدأ يتضح زورها وبهتانها.”

وأضاف قرقاش: “تعاملنا المنهجي والحريص ضمن التحالف العربي مع ملف تحرير الحديدة وحرصنا على أرواح السكان المدنيين والبنية الإغاثية الهشة ماهو إلا دليل آخر على نهجنا، نقوم بمهمتنا بكل مهنية أمام مليشيا تسترخص الأرواح وتختبيء خلف النساء والأطفال.”

و أوضح قرقاش أن الأخبار الكاذبة والإتهامات الباطلة ضد الإمارات فمصدرها إما عدو يتجرع الهزيمة تلو الأخرى أو تيارات سياسية عاجزة ميدانها فنادقها، وسجل رجال الإمارات ضمن التحالف العربي، وخلال السنوات الثلاث، لم يشهد إلا النصر والتقدم إلى الأمام.