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قامت بها اسرائيل

وكالة أنباء النظام السوري: قصف على مطار تيفور العسكري بريف حمص

وكالة أنباء النظام السوري: قصف على مطار تيفور العسكري بريف حمص
weam.co/530924
الوئام-متابعات

أعلنت وكالة إعلام نظام الأسد الرسمية في سوريا أن القصف الذي طال مطار التيفور في حمص وسط البلاد “إسرائيلي”، وأشارت إلى إصابة “طائرة مهاجمة”.

وكانت “سانا” قد أعلنت عن هجوم صاروخي تعرض له مطار عسكري في حمص.

وأوضحت الوكالة أن ما أسمته “أنظمة الدفاع الجوي قد أحبطت هجوما على قاعدة تيفور الجوية في حمص”.

ولم تتضح على الفور طبيعة الهجوم أو مصدره.

وقال ضابط بجيش النظام في الصحراء السورية الجنوبية: “إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صواريخ انطلقت من جنوبي منطقة التنف باتجاه المطار في حمص”.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس أن “قصفاً صاروخياً طال مطار التيفور ومحيطه قرب تدمر في محافظة حمص” والذي كان تعرض في السابق لضربات عدة اتهمت دمشق اسرائيل بتنفيذها.

وأوضح عبد الرحمن أن القصف طاول “مقاتلين إيرانيين في حرم المطار”.

ويتواجد في المكان مقاتلون إيرانيون إضافة إلى جيش النظام السوري، وعناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني في مطار التيفور، وفق المرصد السوري.

وتعرضت قاعدة التيفور العسكرية مرات عدة لغارات اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذها، بينها ضربات صاروخية في التاسع من نيسان/أبريل أسفرت عن مقتل 14 عسكرياً بينهم 7 إيرانيين، وحملت كل من موسكو، وطهران، ودمشق اسرائيل  مسؤولية الغارات.

ولطالما كررت إسرائيل أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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