ولي العهد يوقع مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية على اتفاقية حماية المعلومات المصنفة والمحمية

الرياض - الوئام :

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مع معالي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلي .

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الاقليمية والجهود المبذولة تجاهها .

وعقب الاجتماع وقع سمو ولي العهد ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية على اتفاقية بين البلدين تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية .

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية معالي مساعد وزير الدفاع الاستاذ محمد العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا المكلف العميد ركن وليد السيف.

ومن الجانب الفرنسي السفير في المملكة فرانسوا غويت، ومدير المكتب العسكري الفريق بحري جان كازابينكا، والمستشار الدبلوماسي غزافيه شاتيل، والمستشار الصناعي هيرفيه غرانجان، والمستشار العسكري العقيد جاك دومونغرو، وملحق الدفاع الفرنسي لدى المملكة العميد بحري غزافيه موناك .