حالة الطقس: غبار وأتربة في الرياض والشرقية وجازان

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض وجازان ونجران ومكة المكرمة وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.