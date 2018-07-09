التعليم: عدم تسليم المرشحين لنموذج اللياقة الصحية يعتبر عدولاً عن التوظيف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

أعتمدت وزارة التعليم ألية إجراءات المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية (بنين ، بنات) سعياً منها لاستكمال إجراءات المرشحين لشغل الوظائف التعليمية.

حيث أوضحت في تعميم لها حصلت “الوئام” على نسخة منه بإنه سوف يتم رفع بيانات المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية على نظام المقابلات الشخصية من قبل الادارة العامة لشؤون المعلمين.

وأكدت على إدارات التعليم الأعداد للمقابلات الشخصية وفق دليل مراكز المقابلات فور رفع بيانات المرشحين والمرشحات على النظام على ألايتجاوز موعد رصد نتائج المقابلات الشخصية للدفعات المبلغه لإدارة التعليم ثلاث أيام لاستكمال إجراءات إصدار قرار التعيين.

حيث تتولى إدارة التعليم إبلاغ المرشحين والمرشحات بنظام المقابلات لحجز المواعيد للمقابلات الشخصية على الرابط :

http://gta.moe

ومن يتأخر منهم عن إجراء المقابلة الشخصية لمدة ثلاثة أيام عمل يعتبر مستبعداً ويتم الرفع إلى اللجنة المركزية بالادارة العامة لشؤون المعلمين بالمستبعدين بعد انتهاء موعد المقابلات الشخصية.

وطالبت الوزارة بالتأكد من صحة البيانات للمرشحين الشخصية والمؤهلات العلمية ومطابقة التخصص ومرحلة المؤهل وحالة المرشح (كفيف – مبصر ) ورصدها في نظام المقابلات.

وأوضحت وزارة التعليم بأن على المرشحين بنين – بنات الراغبين في الأعتذار عن الترشيح التقدم بطلبهم لإدارة التعليم المرشحين لها أو من خلال الأعتذار الكترونياً قبل صدور قرار التعيين وتعتذر الوزارة عن استقبال طلبات الاعتذار الفردية عن التعيين بعد صدور قرار التعيين.

كما طالبت الوزارة إدارات التعليم برصد حالات الأعتذار عن الترشيح في نظام المقابلات وإصدار قرار ألغاء تعيينهم وتزويد الادارة العامة لشؤون المعلمين بنسخة منها.

وأكدت على المرشحين بتسليم نموذج كشف اللياقة الصحية بعد إجتياز المقابلة الشخصية على ان يتم الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية خلال اسبوع من إجراء الفحص ومن لم يسلم نموذج اللياقة الصحية خلال الفترة المحددة يتعبر ذلك عدولا عن التعيين علماً بأن اعتماد قرار التعيين يستلزم اجتياز كشف اللياقة الصحية وتسليم اصل الكشف الطبي.

وأكدت الوزارة على إدارات الموارد البشرية بإدارات التعليم بتسجيل الوقوعات عبر موقع وزارة الخدمة المدنية وفق الألية المتبعة.