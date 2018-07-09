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في جنوب غرب اليمن

الجيش اليمني يفرض سيطرته على طريق حيوي

الجيش اليمني يفرض سيطرته على طريق حيوي
weam.co/530949
صنعاء -الوئام:

أحكمت وحدات من الجيش الوطني اليمني سيطرتها على طريق حيوي في غرب محافظة ‏تعز، جنوب غرب اليمن.‏

وقال القائد الميداني في لواء باب المندب أبو أسامه الصالحي إن وحدات من اللواء سيطرت ‏على الطريق المؤدي إلى مديرية الوازعية غرب تعز عبر منطقة وادي العقمه بعد عملية ‏عسكرية ناجحة تكبدت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر بشرية فادحة.‏

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قوات الجيش في جبهات البرح ‏والوازعية شنت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا ‏على الطريق وتمكنت من تحرير المواقع التي كانوا يتمركزون فيها.

وأشار إلى أن القوات تواصل عملية تمشيط المنطقة المحررة وتأمينها بعد توزيع الألوية التي ‏شاركت في العملية على المواقع التي تم تحريرها.‏

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