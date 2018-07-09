الجيش اليمني يفرض سيطرته على طريق حيوي

أحكمت وحدات من الجيش الوطني اليمني سيطرتها على طريق حيوي في غرب محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقال القائد الميداني في لواء باب المندب أبو أسامه الصالحي إن وحدات من اللواء سيطرت على الطريق المؤدي إلى مديرية الوازعية غرب تعز عبر منطقة وادي العقمه بعد عملية عسكرية ناجحة تكبدت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر بشرية فادحة.
وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قوات الجيش في جبهات البرح والوازعية شنت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا على الطريق وتمكنت من تحرير المواقع التي كانوا يتمركزون فيها.
وأشار إلى أن القوات تواصل عملية تمشيط المنطقة المحررة وتأمينها بعد توزيع الألوية التي شاركت في العملية على المواقع التي تم تحريرها.