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لحملة الدبلوم والبكالوريوس

جامعة نورة تعلن عن وظائف بالمستشفى الجامعي

جامعة نورة تعلن عن وظائف بالمستشفى الجامعي
weam.co/530957
الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس.

وقال أن الوظائف المتاحة حالياً هي:

سكرتير طبي ثاني (Medical Secretary II) .
الشروط : دبلوم تخصص سكرتارية طبية أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية مع خبرة سنتين.

 سكرتير طبي أول (Medical Secretary I).
الشروط: دبلوم تخصص سكرتارية طبية أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية مع خبرة 4 سنوات.

أخصائي ثالث إدارة الحالات (Case Management Specialist III).
الشروط: بكالوريوس تخصص إدارة صحية (لا يشترط الخبرة) أو دبلوم إدارة صحية مع خبرة 6 سنوات.

سكرتير طبي ثالث (Medical Secretary III).
الشروط: دبلوم تخصص سكرتارية طبية أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية (لا يشترط الخبرة).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/MYudQB

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