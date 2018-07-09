جامعة نورة تعلن عن وظائف بالمستشفى الجامعي

الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس.

وقال أن الوظائف المتاحة حالياً هي:

سكرتير طبي ثاني (Medical Secretary II) .

الشروط : دبلوم تخصص سكرتارية طبية أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية مع خبرة سنتين.

سكرتير طبي أول (Medical Secretary I).

الشروط: دبلوم تخصص سكرتارية طبية أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية مع خبرة 4 سنوات.

أخصائي ثالث إدارة الحالات (Case Management Specialist III).

الشروط: بكالوريوس تخصص إدارة صحية (لا يشترط الخبرة) أو دبلوم إدارة صحية مع خبرة 6 سنوات.

سكرتير طبي ثالث (Medical Secretary III).

الشروط: دبلوم تخصص سكرتارية طبية أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية (لا يشترط الخبرة).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/MYudQB