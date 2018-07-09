جامعة نورة تعلن عن وظائف بالمستشفى الجامعي

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس.
وقال أن الوظائف المتاحة حالياً هي:
سكرتير طبي ثاني (Medical Secretary II) .
الشروط : دبلوم تخصص سكرتارية طبية أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية مع خبرة سنتين.
سكرتير طبي أول (Medical Secretary I).
الشروط: دبلوم تخصص سكرتارية طبية أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية مع خبرة 4 سنوات.
أخصائي ثالث إدارة الحالات (Case Management Specialist III).
الشروط: بكالوريوس تخصص إدارة صحية (لا يشترط الخبرة) أو دبلوم إدارة صحية مع خبرة 6 سنوات.
سكرتير طبي ثالث (Medical Secretary III).
الشروط: دبلوم تخصص سكرتارية طبية أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية (لا يشترط الخبرة).
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: