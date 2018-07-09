وظائف برواتب تصل لـ6000 ريال لخريجي الثانوية بقطار الحرمين

الرياض- الوئام:

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح التسجيل في برنامج فني تشغيل خطوط حديدية المنتهي بالتوظيف في شركة أديف السعودية أحد الشركات المشغلة لمشروع قطار الحرمين.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (80 %).

ان لا يقل العمر عن (18) سنة ولا يزيد عن (25) سنة وأن لا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن درجة 4 في IELTS أو ما يعادله وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً مع ضرورة إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

ومن ضمن المزايا: مدة البرنامج التدريب 6 أشهر ومكافأة شهرية خلال فترة التدريب (2000) ريال ويتم التوظيف بمسمى فني تشغيل خطوط حديدية بعد إجتياز البرنامج التدريبي وسيتم منح الراتب الشهري بعد إجتياز البرنامج (6000) ريال.

وللتقديم من خلال الرابط التالي :

https://goo.gl/Ct4fcS