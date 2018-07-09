«كريم» تطلق خدمة لتوصيل الطعام في السعودية

الرياض- الوئام:

أفاد مصدر مطلع لرويترز أن شركة “كريم” لتطبيقات طلب سيارات الأجرة تجري محادثات لجمع ما يصل إلى 150 مليون دولار من مستثمرين قائمين لإطلاق خدمة لتوصيل الطعام قد تبدأ في سبتمبر.

وأجرت كريم المنافس الرئيسي لشركة “أوبر تكنولوجيز” في منطقة الشرق الأوسط، تجارب على خدمات توصيل الطعام بعد أن أعلنت في فبراير استحواذها على موقع “راوند منيو” لأدلة المطاعم.

وقال المصدر المطلع إن الشركة التي مقرها دبي قد تطلق خدمتها الجديدة “كريم فود” في باكستان في سبتمبر ثم في الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى ومصر، وستدخل الشركة بهذا في منافسة مع خدمات أوبر إيتس وديليفرو وزوماتو وطلبات التي تعمل بالفعل في المنطقة. ولم يحدد المصدر المستثمرين الذين تجري كريم محادثات معهم.