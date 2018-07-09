سعودية تقود سيارتها تعرضت للتحرش بجدة: قدمت تنازلاً عن حقي الخاص

متابعات -الوئام:

تقدمت السعودية سمر خان ببلاغ للجهات الأمنية عن تعرضها لحادثة تحرش أثناء قيادتها للسيارة برفقة أسرتها في أحد شوارع مدينة جدة أمس الأول السبت.

وبحسب التفاصيل فقد روت الدكتورة سمر خان تفاصيل الحادثة قائلة: لم أسكت عن حقي في القيادة بكل استقلالية.

فخلال قيادتي للسيارة أمس الأول السبت تعرضت للتحرش من قبل شاب في جدة، واستمر في الانتقال يميناً ويساراً في 3 خطوط أمامي! وعندما لاحظ أننا نصوره، زاد سرعته فوق السرعة المسموحة ليهرب وعرض حياتي وحياة أسرتي وحياة من حولنا للخطر وقمت بتقديم بلاغ رسمي ضده في كلنا أمن.

وتابعت: بعد تقديم البلاغ تواصلت معي الجهات الأمنية خلال نصف ساعة، وطلبوا مني تقديم بلاغ رسمي في مركز الشرطة وتم استدعاء المتحرش فوراً بحسب تصريحات لـ”العربية .نت).

وأضافت: قابلت المتحرش الذي يبلغ 20 عاماً وكان مع أحد أفراد أسرته، واعترف بما قام به من إيذاء وتحرش خلال قيادتي للسيارة، ثم اعتذر أكثر من مرة بعدها قدمت تنازلاً عن حقي الخاص بعد تعهده بعدم تكرار ذلك واحترام السيدات القائدات وتم الإفراج عنه.