التعليقات: 0

في 12 نشاطاً

«العمل» تدرس تخفيض نسب التوطين بمنافذ البيع إلى 70%

«العمل» تدرس تخفيض نسب التوطين بمنافذ البيع إلى 70%
weam.co/530963
الرياض- الوئام:

كشفت مسودة الدليل الإرشادي لآلية توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطا المنشورة في موقع وزارة العمل عن تخفيض الوزارة نسبة التوطين المستهدفة في هذه النشاطات من 100 % الى 70%.

كما تضمنت المسودة بعض فرص العمل المستثناة خاصة بمهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات وميكانيكي سيارات وفني ساعات وفني صيانة الأجهزة وخياط وطاهي ومحضر الحلويات، شريطة الالتزام بما ورد في الشروط العامة.

وبحسب المسودة يسمح لعدد واحد فقط يعمل كمدير منفذ بيع بالعمل فيه بشرط أن لا يقل عدد الموظفين السعوديين به عن 10 موظفين، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ تطبيق القرار.

وشددت التعليمات على أن لا يزيد عدد موظفي التنظيف والتحميل والتنزيل عن عامل واحد بحد أقصى يتولى التنظيف أو التحميل والتنزيل في المنشآت التي لا يزيد عدد موظفيها عن 5 موظفين ونسبة 20 % لأكثر من 5 موظفين.

مضيفة أنه يسمح للوافدين العاملين في المكتب الرئيسي للمنشأة بالتواجد في منفذ البيع خارج أوقات العمل قبل افتتاحه أو بعد إغلاقه مساء فقط لحاجات تقتضيها مصلحة العمل.

روابط ذات صلة

وظائف برواتب تصل لـ6000 ريال لخريجي الثانوية بقطار الحرمين

وظائف برواتب تصل لـ6000 ريال لخريجي الثانوية بقطار الحرمين
جامعة نورة تعلن عن وظائف بالمستشفى الجامعي

جامعة نورة تعلن عن وظائف بالمستشفى الجامعي
تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بأمانة جدة

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بأمانة جدة
التعليم: عدم تسليم المرشحين لنموذج اللياقة الصحية يعتبر عدولاً عن التوظيف

التعليم: عدم تسليم المرشحين لنموذج اللياقة الصحية يعتبر عدولاً عن التوظيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>