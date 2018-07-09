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ردع مخالفي الفطرة السليمة

النيابة العامة تتوعد من يقوم بـ«تحقير» الطفل وتعريضه لمشاهد مخلة

النيابة العامة تتوعد من يقوم بـ«تحقير» الطفل وتعريضه لمشاهد مخلة
weam.co/530967
الرياض- الوئام:

كشفت النيابة العامة عن الوصف النظامي لتحقير الطفل أو تعريضه لمشاهد مخلة، بما فيها ما يرد في التطبيقات والألعاب الإلكترونية، وغيرها.

وأشارت إلى أن استخدام كلمات مسيئة بأي وسيلة، أو كلمات تحطّ من كرامة الطفل أو تؤدي إلى تحقيره، أو تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، يُعد جريمة توجب المساءلة، وفقًا للمادة 3 من نظام حماية الطفل.

وتأتي تنبيهات النيابة العامة بعد توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب بردع مخالفي الفطرة السليمة والمتحرشين بالأطفال، ما أدى للقبض على الشاب “طمبق” الذي استغل “البلاي ستيشن” للتحرش بالأطفال.

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