إنتبه.. تطبيقات التعرف على هوية المتصل تنتهك الخصوصية!

برلين- الوئام:

أشارت بوابة التقنيات “موبايل زيشر.دي” الألمانية إلى أن متجر تطبيقات غوغل بلاي يزخر بالكثير من تطبيقات التعرف على هوية المتصل، والتي تحذر المستخدم من المكالمات الدعائية أو الاستبيانات الهاتفية غير المرغوبة.

وتقوم هذه التطبيقات بالوصول إلى قواعد البيانات، وبالتالي يمكن إظهار أسماء المتصلين غير المسجلين في دليل الهاتف الشخصي.

غير أن بوابة التقنيات الألمانية حذرت من استعمال الكثير من هذه التطبيقات، نظراً لأنها تقوم بتحميل أدلة الهواتف على أجهزة السيرفر الخاصة بالشركة المطورة للتطبيق والتي تشتمل على الأسماء والأرقام الهاتفية وعناوين البريد الإلكتروني، وقد يتم نقل هذه البيانات إلى أطراف ثالثة وهو ما يتعارض مع سياسة الخصوصية والحفاظ على البيانات.

ونصحت بوابة “موبايل زيشر.دي” الألمانية باستعمال الخدمات التي تتيح للمستخدم إمكانية التحقق من جوانب الخصوصية.

كما أن هناك بعض التطبيقات تسمح بالإبلاغ عن الأرقام الهاتفية المشبوهة دون رصد دليل الهاتف الخاص بالمستخدم، علاوة على أن تطبيقات Truecaller و Drupe تلتزم إلى حد كبير بسياسة الخصوصية والحفاظ على البيانات.