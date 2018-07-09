إيقاف حكم كرة قدم مدى الحياة لتلقيه رشوة 

الرياض- الوئام:

سيواجه حكم مساعد كيني، كان من المقرر أن يشارك رسمياً في إدارة مباريات بكأس العالم لكرة القدم في روسيا، عقوبة الإيقاف مدى الحياة بعد أن ضبط وهو يتلقى رشوة.

وأعلن مطلع الأسبوع الحالي أن ماروا رانجي تم تصويره وهو يتلقى 600 دولار كرشوة خلال بطولة أفريقيا للمحليين التي استضافها المغرب في يناير الماضي. واتخذ الاتحاد الأفريقي للعبة عقوبات ضد 22 حكماً بينهم رانجي في حملة تطهير لا سابق لها.

وكان رانجي حكما احتياطياً في نسخة 2014 من كأس العالم في البرازيل. لكن اسمه حذف في وقت سابق من قائمة الحكام المرشحة للمشاركة في البطولة الحالية بروسيا.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي للعبة قراراً بإيقاف 10 حكام آخرين لمدد تتراوح ما بين عامين إلى 10 سنوات بسبب مخالفات مماثلة.

وتم تعليق قرار بإيقاف 11 حكماً آخرين حتى مثولهم أمام اللجنة في اجتماعها الشهر المقبل.

وكثيراً ما واجه الاتحاد الأفريقي للعبة مزاعم بوجود وقائع رشوة لكن الاتحاد الأفريقي لم يسبق له إيقاف هذا العدد الكبير من الحكام.