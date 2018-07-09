لهذا السبب قم بتعطيل بيانات الموقع بأجهزة ويندوز 10

برلين- الوئام:

نصح مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فيستفالن الألمانية أصحاب حواسيب ويندوز 10 الثابتة بتعطيل خدمة بيانات الموقع في إعدادات الخصوصية، حتى لا يقوموا بالكشف عن بيانات الموقع غير الضرورية من تلقاء أنفسهم.

وأشار المركز الألماني إلى أن المستخدم يمكنه تجاهل التحذير، الذي يظهر عندما تطلب خدمة إظهار بيانات الطقس الوصول إلى بيانات الموقع، حيث يمكن للمستخدم إدخال الموقع يدوياً في أداة إظهار بيانات الطقس في قائمة ابدأ.

وبالإضافة إلى ذلك يتمكن المستخدم في إعدادات الخصوصية بلوحة التحكم تحديد ما إذا كان ينبغي لكل تطبيق الوصول إلى بيانات الموقع أم لا.

كما نصح الخبراء الألمان بعدم الكشف المستمر عن الموقع أثناء الاستعمال الجوال، حيث يجب تفعيل خدمة بيانات الموقع لفترة قصيرة عند الحاجة لتشغيل وظيفة الملاحة مثلاً، وبعد ذلك يتم تعطيلها على الفور.