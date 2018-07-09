الجيش اليمني يكبد الميليشيا خسائر فادحة في باقم

صنعاء -الوئام:

تمكنت قوات الجيش الوطني في محور علب من إفشال 3 محاولات تسلل للميليشيا الانقلابية على مواقع الجيش في التباب البيض والمجازة والهشيمة المطلة على مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، تكبدت خلالها خسائر بشرية فادحة.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش في تصريح لموقع “سبتمبر نت” الإخباري، أن الميليشيا الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش خلال 3 أيام متوالية، في محاولة منها لاستعادة مواقع حررتها قوات الجيش مؤخراً.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الوطني في اللواء الخامس حرس حدود، أسفرت عن مصرع 7 من عناصر الميليشيا وعشرات الجرحى، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار، وأفاد أن مدفعية التحالف العربي استهدفت إحدى تجمعات الميليشيا بالقرب من مركز مديرية باقم، وكبدتها خسائر فادحة.

وأشار العميد قروش إلى أن سبب استماتة عناصر الميليشيا على هذه المواقع كونها مسيطرة نارياً على مركز مديرية باقم وتعتبر نقاط حاكمة ومتقدمة وستنتقل منها المعارك إلى مركز المديرية، وأكد أن الجيش الوطني يعمل على إضعاف وإنهاك الميليشيا وتكبيدها أكبر قدر من الخسائر في صفوفها.