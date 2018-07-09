القبض على منفذي جرائم سلب وسرقة المارة بالرياض

الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من عمرهما بعد قيامهما بارتكاب جرائم سلب ونشل وسرقة من المارة في الطرق العامة والأسواق والمجمعات التجارية، واستخدامهما الدراجات النارية في ارتكاب جرائمهما.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وفي إطار تعقب الجهات الأمنية لمرتكبي جرائم السرقة، وبناء على ما توفر من أدلة عن امتهان مواطنين اثنين في العقد الثاني من عمرهما لارتكاب جرائم سلب ونشل وسرقة من المارة في الطرق العامة والأسواق والمجمعات التجارية واستخدامهما الدراجات النارية في ارتكاب جرائمهما فقد أسفرت نتائج التحقيقات والمتابعة الأمنية بتوفيق الله عن القبض عليهما وإقرارهما بارتكاب ستة جرائم سرقة لحقائب يدوية ومجوهرات وهواتف محمولة وأموال نقدية، حيث تم إيقافهما تمهيدًا لإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.