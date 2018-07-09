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إشعار فرع النيابة العامة

متأثرة بالحوت الأزرق.. إنتحار فتاة شنقاً في المدينة

متأثرة بالحوت الأزرق.. إنتحار فتاة شنقاً في المدينة
weam.co/530992
المدينة - الوئام - سمير اللهيبي :

‏لقيت فتاة مصرعها بعد اقدامها على الانتحار داخل منزلهم في المدينة المنورة. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، أنه عند الساعة الثامنة صباحاً من يوم الجمعة الماضي الموافق ١٤٣٩/١٠/٢٢ باشرت الجهات الأمنية بلاغا عن نقل فتاه متوفاة للمستشفى أفاد ذووها بأنها قامت بشنق نفسها بمنزلهم في احدى القرى جنوب المدينه المنوره نتيجة تأثرها بلعبة الحوت الأزرق الإلكترونية حيث جرى إستكمال إجراءات الاستدلال الأوليه وإشعار فرع النيابة العامة.

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