بتوجيه من خادم الحرمين.. وصول التوأم السيامي التنزاني للرياض

الرياض- الوئام:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وصل إلى مطار الملك خالد الدولي اليوم، التوأم السيامي التنزاني ميلنيس وأنيسيا من جمهورية تنزانيا المتحدة برفقة والدتهما والفريق الطبي المرافق، وأدخلا مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض بتنسيق ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما.

وثمن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة هذه اللفتة الإنسانية الحانية التي تأتي امتدادًا لما تقوم به المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان وتؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على العمل الإنساني.

وقال معاليه: إن التوأم السيامي هما إناث وتلتصقان في منطقتي الصدر والبطن والحوض مع اشتراكهما بثلاثة أطراف سفلية، مبيناً أن عمرهما خمسة شهور وثلاثة أسابيع وحالتهما الصحية مستقرة وتحتاجان إلى إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة لتحديد إمكانية فصلهما بإذن الله.