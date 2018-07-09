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في محاولة منها لاستعادة مواقع حررتها

الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في صعدة

الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في صعدة
weam.co/530996
صعدة- الوئام:

تمكن الجيش الوطني اليمني في محور علب من إفشال ثلاث محاولات تسلل للمليشيا الانقلابية على مواقع الجيش في التباب البيض والمجازة والهشيمة المطلة على مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة, تكبدت خلالها المليشيا الانقلابية خسائر بشرية فادحة.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش في تصريح لموقع /سبتمبر نت/ الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية اليوم أن المليشيا الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش خلال ثلاثة أيام متوالية, في محاولة منها لاستعادة مواقع حررتها قوات الجيش مؤخراً.

وأضاف العميد قروش, أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الوطني في اللواء الخامس حرس حدود, والمليشيا الانقلابية أسفرت عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا وعشرات الجرحى, فيما لاذت بقية عناصر المليشيا بالفرار.

وأفاد أن مدفعية التحالف العربي استهدفت إحدى تجمعات المليشيا الانقلابية بالقرب من مركز مديرية باقم, كبدت المليشيا خسائر فادحة.

وأكد أن الجيش الوطني اليمني يعمل على إضعاف وإنهاك المليشيا وتكبيدها أكبر قدر من الخسائر في صفوفها.

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