الذهب يسجل أعلى مستوياته في أسبوعين

بنجالورو -الوئام:

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الاثنين مع قيام المستثمرين بتغطية مراكزهم المدينة وانخفاض الدولار إلى أقل سعر له منذ منتصف يونيو حزيران في حين تدعم المعدن أيضا باستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الساعة 0708 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1260.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 يونيو حزيران عند 1262.06 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.5 بالمئة إلى 1261.70 دولار للأوقية.

وكتب تيم براون المتداول لدى مجموعة مكس بامب في مذكرة إن الذهب يرتفع بفعل الأداء الضعيف للدولار خلال المعاملات الآسيوية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية نمو الأجور أبطأ من المتوقع.

وصعدت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.11 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 958.22 دولار للأوقية. وسجل كل من المعدنيين أعلى مستوياته منذ 27 يونيو حزيران خلال الجلسة.

وارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 854.70 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 28 يونيو حزيران عند 855.10 دولار للأوقية.