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باستشهاد رجل أمن ومقيم في القصيم

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت ونائبه ورئيس الوزراء

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت ونائبه ورئيس الوزراء
weam.co/530998
الرياض- الوئام:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد رجال الأمن ومقيم جراء تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين عند نقطة أمنية في منطقة القصيم.

وأعرب سمو أمير الكويت عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم وتأييدها للإجراءات كافة التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أسرتيهما الصبر والسلوان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – برقيتي عزاء من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت وولي العهد، وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت أعربا خلالها عن خالص التعازي وصادق المواساة باستشهاد أحد رجال الأمن ومقيم جراء تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين عند نقطة أمنية في منطقة القصيم.

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