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على مختلف الدرجات القضائية

أمر ملكي بترقية وتعيين «36» قاضياً بديوان المظالم

أمر ملكي بترقية وتعيين «36» قاضياً بديوان المظالم
weam.co/531000
الرياض- الوئام:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية وتعيين 36 قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن تعيين وترقية عددٍ من القضاة على مختلف الدرجات القضائية، وهي تعيين قاض على درجة (قاضي/أ)، وتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ب)، إضافة إلى ترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة /ب) إلى درجة (رئيس محكمة /أ)، وترقية خمسة قضاة من درجة (وكيل محكمة /أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب)، وترقية 14 قاضياً من درجة (قاضي /ب) إلى درجة (قاضي /أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي /ج) إلى درجة (قاضي /ب).

وأكد الشيخ اليوسف أن الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة – أيدها الله – على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعم كوادره القضائية، للوصول إلى التطلعات السامية لمرفق القضاء الإداري بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ؛ سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

وسأل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري المولى أن يبارك في المساعي الكريمة لخادم الحرمين الشريفين ودعمه المستمر للعدالة ومنسوبيها وأن يوفقه – أيده الله – وسمو ولي عهده الأمين إلى كل خير ورشاد وتوفيق.

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