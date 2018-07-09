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جنودها محاصرون داخل المدينة

المعارضة السورية تقر بالهزيمة في درعا

المعارضة السورية تقر بالهزيمة في درعا
weam.co/531001
درعا- الوئام:

قال مقاتلون من المعارضة السورية إن جيش النظام وحلفاءه فرضوا حصاراً اليوم الاثنين على جيب المعارضة في مدينة درعا بجنوب البلاد وإنهم في طريقهم للسيطرة على المدينة بالكامل.

وقال المتحدث باسم مقاتلي المعارضة في المدينة أبو شيماء إن عدة آلاف محاصرون الآن بعد أن دخل الجيش قاعدة رئيسية غربي المدينة دون قتال قبل إجلاء رسمي لمسلحي المعارضة وهو ما يخالف اتفاقاً توسطت فيه روسيا.

كان ممثلو المعارضة وضباط روس توصلوا إلى اتفاق الجمعة الماضية يقضي بتسليم درعا وبلدات أخرى في محافظة درعا الجنوبية على الحدود مع الأردن.

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