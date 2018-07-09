وزير التعليم: 118 ألف معلم ومعلمة سجلوا في الدورات الصيفية

الرياض -الوئام -عبدالله العازمي:

رحب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالمعلمين والمعلمات خلال التحضير للملتقى الدولي للمعلمين والذي سيعقد بعد عيد الاضحى المبارك وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم ومشاركتهم .

وقال أن هذه المشاركة تدل على حرص المعلمين على الاستفادة من كافة البرامج والفعاليات التي تستهدف تطوير العمل التعليمي والتربوي وتنمي لدى المعلمين والمعلمات الكثير على من المهارات والاستفادة من كثير من التجارب الدولية.

كما اكد أنها دليل على الحرص والاهتمام بالتطوير المهني ونحن نلاحظ ويسعدنا هذا التفاعل مع الدورات الصيفية التدريبية والتي ستطلق الاسبوع المقبل والتي سجل فيها أكثر من 118 ألف معلم ومعلمة بالإضافة إلى الكثير من النشاطات من برنامج خبرات ونجد الاقبال الكبير على هذا البرنامج والتنافس للحصول على مقعد فيه.

وقال وزير التعليم: كل هذه البرامج جميعها تؤكد حرص المعلم السعودي على التطوير المهني وتؤكد على أننا سائرون في الطريق الصحيح وسنعمل معا على تطوير تعليمنا والاستفادة من التجارب الخبرات الدولية المميزة مهما كانت هذه التجارب فنحن قادرون على التمييز بين ما يناسبنا وما يناسب تعليمنا وما يناسب مجتمعنا.

وقال وزير التعليم: أن المنتدى الدولي للمعلمين يأتي في اطار رغبة الوزارة واهتمامها برامج التطوير والتدريب وسيكون فرصة للالتقاء بخبراء دوليين وبمعلمين من دول مختلفة سينقلون تجاربهم وسيدخلون في نقاشات معكم حول أفضل السبل والممارسات التي تستهدف رفع كفاءة التعليم و تطوير العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي وكيفية التعامل والعمل في بيئات تعليمية متنوعة لاستنهاض همم الطلاب والطالبات ولرفع قدرتهم على الاستيعاب والتفاعل مع العمل التربوي والتعليمي .

وأكد حرصه على مشاركة منظمة الإي يوي سي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي لخبرتها في هذا الجانب

وأكد على أهمية مشاركة المعلمين والتحضير بالنقاش وعرض التجارب والتحضير لهذا المنتدى والذي بدأ من اليوم هو سيكون عنوان لنجاح المنتدى.