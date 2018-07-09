«العمل» تكشف حقيقة وافدين أجروا مقابلات لفتيات متقدمات لوظائف نسائية

الرياض- الوئام:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحقائق حول عملية دخول أحد الوافدين لمنشأة تواجدت فيها بعض السيدات بغرض إجراء المقابلات الوظيفية.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أكدت الوزارة خلال توضيحات اليوم أنه وإشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعية والخاص بتواجد احد الوافدين بموقع يخص السيدات أثناء إجراء المقابلات الوظيفية لهن؛ عليه توضح الوزارة بأنه تم تفتيش المنشأة من قبل المفتشين وتبين مخالفة المنشأة للأنظمة.

وعلى الفور فقد تم إيقاف الخدمات عن المنشأة ومخالفتها ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لترحيل ومحاسبة الوافد حسب الانظمة.

يذكر أن إحدى السيدات كتبت في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تفاصيل عن قيام أحد المراكز النسائية بالاعلان عن وظائف نسائية وتفاجأن وهن في صالة المقابلة بدخول مقيمين اجانب عليهن بشكل مفاجئ وعدم التزامهم بالأمر والتعليمات في هذا الشأن وطلب منهن اجراء المقابلات الشخصية معهن مباشرة وهو الأمر الذي اغضب الكثير من المتقدمات لطلب الوظيف وغادرن المكان.