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لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري

«التجارة» تشهر بشركة عرضت مواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع

«التجارة» تشهر بشركة عرضت مواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع
weam.co/531013
الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن صدور حكم قضائي بحق أحدى الشركات الكبرى المتخصصة في تجارة التجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً بتغريم الشركة مالياً، والتشهير بها من خلال نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة.

وكانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار وخلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، ضبطت مواد غذائية منتهية الصلاحية في إحدى محلات الها يبر ماركت الكبرى، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة واستدعاء المنشأة للوزارة لإكمال الإجراءات النظامية، ومن ثم تمت إحالة القضية للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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