أمير القصيم يشدد على عدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس

بريدة - الوئام- خالد المرشود:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الجهات ذات العلاقة في المنطقة على متابعتها منع تشغيل العمال في الأعمال والمواقع المكشوفة بمدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة ومراكزها خلال فترة الصيف نظراً لاشتداد درجات الحرارة خلال فترة النهار ومراعاة للظروف الصحية للعاملين وحماية لهم .

وشدد سمو أمير منطقة القصيم على الجهات المعنية بتطبيق أشد العقوبات والأنظمة على من لا يلتزم بالقرار , مشيراً إلى ضرورة منح العاملين بيئة عمل صحية وآمنة والإبتعاد عن كل ما قد يتسبب بمخاطر صحية لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

مبيناً سموه إلى أنه لا يجب تشغيل العمالة في مثل هذه الأجواء الحارة والأماكن المكشوفة ولابد من تنظيم ساعات العمل لتكون بأوقات مختلفة وبعيداً عن أوقات ذروة حرارة الشمس والتي تعكس تحسناً في الأداء وزيادة في مستوى الإنتاج .

مؤكداً سموه على أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ حريصة كل الحرص على كل من في هذه البلاد من مواطنين ومقيمين.

مشيراً إلى أن الأنظمة والتعليمات الصادرة من القيادة ـ أيدها الله ـ نصت على عدم التهاون في تطبيق العقوبات , موجهاً كافة محافظي المنطقة ومدراء الجهات ذات العلاقة بالرفع بكل من يخالف ذلك , مؤكداً على ضرورة الحرص على حماية العاملين من الحوادث .