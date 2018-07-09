مدير الأمر بالمعروف بالرياض يستنكر الحادث الإرهابي بالقصيم

الرياض- الوئام:

استنكر مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل الحادث الإجرامي والعمل الارهابي الذي أدى إلى استشهاد رجل أمن ومقيم عند نقطة أمنية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم والذي أسفر عن هلاك اثنين من الإرهابيين المجرمين.

مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي الأثيم هو فعل الخوارج الذين هم شرذمة مجرمة خرجوا على جماعة المسلمين وإمامهم واستحلوا الدماء المعصومة بالقتل والتفجير والغدر والخسة والدناءة، مما يدل على شر متأصل في نفوسهم، وفساد منهجهم وسوء قصدهم؛ حيث صدق فيهم وصف النبي ﷺ ” هم شر الخلق والخليقة ” كما إنهم بمحاولاتهم اليائسة والفاشلة يريدون زعزعة الأمن وخدمة أعداء الدين والوطن، ولن يحققوا مرادهم بحول الله وحفظه، ثم بيقظة وعزيمة رجال أمننا، وتعاون المواطن والمقيم ووقوفهم صفاً واحداً مع ولاة الأمر في مكافحة الإرهاب.

وأشاد الشليل بيقظة وبسالة رجال الأمن الذين قطعوا دابر الخوارج والبغاة والارهابيين ولازالوا بحمد الله ونصره يحققون انجازات وبطولات في دحرهم وتدمير أوكارهم والقبض عليهم تمهيداً لتقديمهم للقضاء الشرعي العادل.

كما سأل الشيخ الشليل الله تعالى أن يقطع دابر هؤلاء الخوارج الإرهابيين، وأن يكبتهم، وأن يجزي خيرًا رجال الأمن على ثباتهم ورباطهم في سبيل الله، وأن يتغمد الفقيد سليمان بن عبدالعزيز العبداللطيف، والمقيم، بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يحفظ بلادنا وديننا ولاة أمرنا وجنودنا من كل سوء ومكروه.