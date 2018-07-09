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على ملعب سانت بطرسبرج

كأس العالم 2018: فرنسا تواجه بلجيكا في نصف النهائي غدًا

كأس العالم 2018: فرنسا تواجه بلجيكا في نصف النهائي غدًا
weam.co/531021
سانت بطرسبرج  -الوئام:

يلتقي منتخب فرنسا نظيره البلجيكي غدًا على ملعب سانت بطرسبرج بمدينة سانت بطرسبرج شمال روسيا في افتتاح الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا.

وبعد 12 عاماً من الغياب، عاد المنتخب الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم بعدما فاز على الأوروغواي بهدفين دون رد في المقابل تمكّنت بلجيكا من التأهل بعد التغلب على البرازيل بهدفين مقابل هدف.

ووفقًا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” فقد التقت فرنسا مع بلجيكا 73 مرة ، فازت بلجيكا في 30 مباراة مقابل 25 لفرنسا ، وتعادلا 19 مرة ، وسجل خلال الـ 73 مباراة 287 هدفاً .

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