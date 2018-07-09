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زوجها لا يزال بوضع صحي حرج

روسيا: لا علاقة لنا بتسمم ووفاة السيدة البريطانية

روسيا: لا علاقة لنا بتسمم ووفاة السيدة البريطانية
weam.co/531022
موسكو- الوئام:

جدد الكرملين نفي علاقته بحوادث التسمم بغاز الأعصاب، نوفيتشوك، معبراً عن أسفه لوفاة سيدة بريطانية، جراء تعرضها له هي وزوجها الذي لا يزال في وضع صحي حرج.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، “نأسف لوفاة المواطنة البريطانية” في إشارة إلى، دون سترجيس، التي توفيت، أمس الأحد، بسبب تسممها بالغاز السام في 30 يونيو الماضي.

واستبعد بيسكوف، الذي وصف تحميل روسيا المسؤولية بالأمر السخيف أن تؤثر هذه الاتهامات على القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 16 من الشهر الجاري في العاصمة الفنلندية، هلسنكي.

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