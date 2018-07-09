شاهد: وزير الحرس الوطني يزور مصابي الحد الجنوبي

الرياض- الوئام:

قام صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني اليوم الاثنين 25/10/1439هـ بزيارة لمصابي قوات الحرس الوطني الذين يتلقون العلاج بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض إثر إصابتهم اثناء مشاركتهم مع قوات الحرس الوطني في مهمته بالحد الجنوبي وهم المقدم ركن سعد بن مقحم القحطاني والمقدم الركن خالد بن مانع المانع و الملازم اول ممدوح بن سالم الشمري و الوكيل رقيب نايف بن شرعان العنزي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج.

و نقل سمو وزير الحرس الوطني للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل.

كما اطمأن سموه على صحة المصابين و الرعاية الطبية التي يتلقونها متمنياً لهم الشفاء العاجل مشيدا بالعمل الذي يقوم به جنودنا البواسل من كافة القطاعات العسكرية ، في ميادين الشرف و العز والبطولة للذود عن حياض هذا الوطن الغالي والمحافظة على أمنه ومقدراته ومكتسباته مثمنا مواقفهم الشجاعة في سبيل حماية الوطن.

وعبر المصابون و ذووهم عن شكرهم و امتنانهم للقيادة الحكيمة أيدها الله ولسمو وزير الحرس الوطني على زيارته لهم ومشاعره الطيبة التي كان لها الأثر البالغ في نفوسهم ، مؤكدين إنهم ناذرين انفسهم للدفاع عن الدين و الوطن ، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.