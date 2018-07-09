«48» حكماً يديرون المرحلة النهائية لمونديال روسيا

الرياض- الوئام:

وقع اختيار لجنة الحكام في ​”فيفا”​ على 12 حكماً و26 حكماً مساعداً و10 حكام فيديو مساعدين للمرحلة النهائية من كأس العالم روسيا 2018، إذ تم تقليص العدد بسبب تبقي أربع مباريات فقط.

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي:

آسيا: ​علي رضا​ فاجاني (إيران).

أفريقيا: مالانغ ديديو (السنغال).

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: ​مارك غيغر​ (الولايات المتحدة)، سيزار أرتورو راموس بالازويلوس (المكسيك).

أمريكا الجنوبية: ​أندريس كونيا​ (أوروغواي)، ​نيستور بيتانا​ (الأرجنتين)، ​ساندرو ريتشي​ (البرازيل).

أوقيانوسيا: ماثيو كونغير (نيوزيلندا).

أوروبا: كونييت تشاكير (تركيا)، بيورن كويبيرس (هولندا) ​ميلوراد مازيتش​ (صربيا)، ​جيانلوكا روكي​ (إيطاليا).

حكام الفيديو المساعدين:

أمريكا الجنوبية: ويلتون سامبايو (البرازيل)، ماورو فيغليانو (الأرجنتين).

أوروبا: باستيان دانكيرت (ألمانيا)، أرتور دياز ​سواريز​ (البرتغال)، باويل غيل (البرتغال)، ماسيميليانو إيراتي (إيطاليا)، داني ماكيلي (هولندا)، ​دانييلي أورساتو​ (إيطاليا)، باولو ​فاليري​ (إيطاليا)، ​فيليكس​ زواير (ألمانيا).