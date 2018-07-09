شركة روسية تتوسع في سوق اللحوم السعودية

الوئام - وكالات

افتتحت “ميروتورغ”، الشركة الرائدة في إنتاج اللحوم بروسيا، ممثلية لها في السعودية، في خطوة تهدف للتوسع في الأسواق الخليجية وأسواق الشرق الأوسط.

ومنحت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية (SAGIA) الرخصة للشركة الروسية لفتح مكتب تمثيلي في السعودية، بهدف الترويج لمنتجاتها في المملكة، وإجراء البحوث، والمشاركة في مختلف المعارض.

جاء ذلك بعد أن حصلت “ميروتورغ” على جميع التصاريح والشهادات اللازمة، بما في ذلك شهادة الحلال، لمزاولة الأعمال التجارية في السعودية.

وقالت الشركة في بيان إن “افتتاح مكتب تمثيلي خارجي لها سيسهم في زيادة منتجات الحلال إلى المملكة، كما سيعمل على زيادة التصدير إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي”.

وترى “ميروتورغ” أن لديها فرصة جيدة للتوسع في السوق السعودية، ما سيساعد على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والمملكة.

و”ميروتورغ” شركة تأسست في عام 1995، وأنتجت في 2017 أكثر من 80 ألف طن من لحم البقر، كما أن المجموعة الزراعية تندرج في قائمة أفضل 10 شركات لإنتاج لحوم الدواجن في روسيا.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية بلغ العام الماضي، قرابة مليار دولار منها 770 مليون دولار هي صادرات روسيا إلى المملكة، مقابل واردات بقيمة 186 مليون دولار.