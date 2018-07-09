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في مؤتمر صحفي

التحالف :لدينا أدلة تؤكد تورط ميليشيا “حزب الله” في تدريب الحوثيين باليمن

التحالف :لدينا أدلة تؤكد تورط ميليشيا “حزب الله” في تدريب الحوثيين باليمن
weam.co/531035
الوئام-واس

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي, امتلاك قوات التحالف أدلة لوجود خبراء عسكريين أجانب لتدريب أفراد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عسكرياً، وتزويدها بمنظومة اتصالات متكاملة، مشيراً إلى تورط تنظيم حزب الله الإرهابي في هذا الأمر، وإسهامه في تشغيل مواقع مختلفة للقيادة والسيطرة بمحافظة صعدة، دمرت قوات التحالف 5 مواقع منها بعد استهدافها في جبال مشطب ومران ورازح والمقلق والنوعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العقيد المالكي، اليوم في نادي القوات المسلحة بالرياض، للحديث عن المستجدات التي تشهدها الحرب ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، لاستعادة الاستقرار في البلاد بعودة سيطرة الحكومة الشرعية على الأراضي اليمنية كافة، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الإغاثية في الداخل اليمني بعد تسبب تلك المليشيا في تدهور الوضع الإنساني في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

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