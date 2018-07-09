رئيس جمهورية المالديف يستقبل وزير الداخلية

الوئام-واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، إلى جمهورية المالديف في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله العاصمة المالديفية ماليه ، معالي وزير الشؤون الداخلية بجمهورية المالديف أزلين أحمد ، ومعالي وزير الدفاع والحماية الوطنية آدم شريف ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف المهندس بدر بن علي الكحيل .

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية كلا من ، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدداً من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

استقبل فخامة الرئيس عبدالله يامين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة المالديفية ماليه.

ونقل سمو وزير الداخلية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لفخامته ، وتمنياتهما لجمهورية المالديف وشعبها دوام الرقي والتقدم والازدهار .

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية.

حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية ، و عدد من أصحاب المعالي الوزراء في جمهورية المالديف.