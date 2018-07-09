اتحاد الإعلام الرياضي يرفض انتهاكات الـ bien sports و يحدد موعد بدء قرار ظهور الإعلاميين

الوئام-الرياض-ابراهيم ال صالح

عقد الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الاثنين 25 شوال 1439هـ الموافق 9 يوليو 2018م، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور رجاءالله السلمي وحضور أعضاء المجلس، حيث بدأ الاجتماع بالاطلاع على تقارير المرحلة الماضية الخاصة بأعمال الاتحاد، عقب ذلك ناقش المجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقدم المجلس خلال الاجتماع شكره الجزيل لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه المتواصل للاتحاد والإعلاميين الرياضيين في الفترة الماضية، مثمنين دعمه للتواجد الكبير للإعلاميين الرياضيين لمساندة المنتخب السعودي الأول في مونديال روسيا 2018.

كما جدد المجلس التأكيد على رفض انتهاكات وتجاوزات قنوات ( بي إن سبورت) وسعيها لتسييس الرياضة واستغلالها للحقوق الحصرية لأهداف سياسية تتنافى مع الرياضة وقيمها وتسيء لمهنة الإعلام ومصداقيته، وفي هذا الصدد فقد قرر الاتحاد تشكيل فريق عمل لمزيد من التواصل مع الاتحادات الإعلامية الدولية والقارية والإقليمية للعمل على حماية الرياضة من الممارسات غير الأخلاقية التي تنتهجها قنوات (بي إن سبورت).

وخرج اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في نهايته بعدد من القرارات وذلك على النحو التالي:

– التأكيد على البدء اعتباراً من 1 أغسطس القادم في تطبيق التزام وسائل الإعلام المختلفة بقرار الاتحاد المبني على موافقة وزارة الإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع القاضي بقصر الظهور الإعلامي والمشاركات الإعلامية في المجال الرياضي على الحاصلين على عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وعدم السماح لغير ذلك.

– تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ بتال القوس لوضع معايير إصدار البطاقات الخاصة بالإعلاميين المنتسبين للصحف الإلكترونية، والإعلان عن ذلك خلال أسبوعين.

– إطلاق برنامج لتطوير الإعلام الرياضي وتأهيل وصناعة الكوادر الإعلامية الرياضية والمتضمن حزمة من البرامج التدريبية والدورات التأهيلية بالتعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية المتخصصة، وتم تكليف الأستاذ جميل الذيابي عضو مجلس الإدارة برئاسة لجنة متخصصة للتدريب والإشراف على هذا البرنامج.

– إطلاق جائزة التميز الإعلامي الرياضي اعتباراً من الموسم الرياضي القادم 2018 – 2019.

-يؤكد الاتحاد دعمه الكامل لكل منتسبي الإعلام الرياضي، ورفض أي إساءات موجهة لهم، وسيقوم الاتحاد بدوره لمساعدة الزملاء الإعلاميين في أداء مهامهم على أكمل وجه.

– اعتماد القواعد الإجرائية للتعامل مع المخالفات الإعلامية، وتتلخص فيما يلي:

أولاً: إذا صدر من عضو إساءة إعلامية أو تجاوز أو إخلال بالأنظمة أو آداب المهنة، تقوم اللجنة القانونية بالتحقق من المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأن تعليق عضوية المخالف بصفة مؤقتة أو إسقاطها، وإحالة المخالفات على الجهات المعنية للفصل فيها وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك.

ثانيًا: فيما يتعلق بالمخالفات ذات الحق الخاص فيمكن للمتضرر التقدم إلى الجهات المعنية، وإشعار الاتحاد بالإجراء الذي تم لاتخاذ ما يلزم.

– أقر المجلس تشكيل لجنة قانونية برئاسة الأستاذ فراس الربيعي وعضوية الأستاذ عبدالمحسن العتيبي ممثل وزارة الإعلام، والأستاذ جبر الشايقي ممثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع، تكون مهمتها النظر في المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها.

– تشكيل لجنة مكونة من د.تركي العواد والأستاذ جميل الذيابي والأستاذ حسين اليامي لوضع الترتيبات الخاصة باستضافة المملكة لاجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية القادم، والمقرر انعقاده في سبتمبر المقبل