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في خطاب له

وزير خارجية بريطانيا يستقيل .. ويؤكد : بريطانيا ستصبح مستعمرة للإتحاد الأوروبي

وزير خارجية بريطانيا يستقيل .. ويؤكد : بريطانيا ستصبح مستعمرة للإتحاد الأوروبي
weam.co/531055
الوئام-متابعات

حذر وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون يوم الاثنين من أن ينتهي المطاف ببريطانيا إلى أن تكون مثل مستعمرة تابعة للاتحاد الأوروبي بعد إعلان الحكومة خطط إقامة علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد بعد الخروج منه العام المقبل.
واستقال جونسون يوم الاثنين اعتراضا على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب والتي تتضمن بقاء بريطانيا على صلة وثيقة بقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلع المصنعة.

وكتب جونسون في خطاب استقالته، الذي اطلعت عليه مدونة (جيدو فوكس) السياسية، ”نتجه بالفعل صوب حالة المستعمرة – وسيناضل كثيرون للوصول إلى الميزة الاقتصادية أو السياسية لهذا الترتيب (الخطة) بالتحديد“

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