مصرع أم و طفليها وقائد مركبة في حادث مروع بجازان

الوئام-جازان-عبد الله العازمي

لقيت أم و 2 من أطفالها مصرعهم وأصيب آخرون في حادث مروري مروع على طريق جازان الدولي،إثر تصادم سيارتين، الأولى كانت تقل عائلة من 9 أشخاص و الأخرى تقل 3 أشخاص .

و أوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعه الثانيه والنصف من بعد ظهر الْيَوْمَ ، الاثنين بلاغا عن وقوع تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي وبه عدد من المصابين وعلى الفور تم توجيه ٨فرق اسعافيه بقيادة مساعد مدير الشؤون الاسعافيه محمد بن علي دغاس والمدير الطبي الدكتور / عادل عريشي والمشرف المناوب أحمد صديق، وعند وصول الفرق تبين في الموقع وجود سياره تقل عائلية مكونة من (٩) أشخاص ” الأب والأم وأبنائهم، والسيارة الأخرى يوجد بها 3 أشخاص بما فيهم قائد المركبة.

وعند فرز الحالات وجد أن الأم وطفلان إضافه إلى قائد المركبة الأخرى قد فارقو ا الحياة على الرغم من محاولة المسعفين إجراء الإنعاش القلبي والرئوي لهم.

والحالات الأخرى لديهم إصابات متفرقة مابين متوسطة إلى حرجة، وتم نقل الحالات إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى بيش العام لتلقي العلاج