عادل الجبير يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة الثالثة للجنة السياسية و الخارجية ببكين

الوئام-واس

رأس معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم وفد المملكة في اجتماع الدورة الثالثة للجنة السياسية والخارجية، الذي عقد في العاصمة الصينية بكين.

واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، كما جرى توقيع برنامج العمل التنفيذي للجنة الشؤون السياسية.

وعقب الاجتماع، عقد معالي وزير الخارجية ووزير الخارجية الصيني لقاءً ثنائيًا بحثا خلاله مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.